EN
18:00:26 Четверг, 5 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой суд вынес решение по делу адвоката, незаконно изготовившего оружие

08:14 | 05.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Суд в Городищенском районе Пензенской области вынес решение по уголовному делу по обвинению адвоката, которому вменялось незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

Под Пензой суд вынес решение по делу адвоката, незаконно изготовившего оружие

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года адвокат, зарегистрированный в реестре адвокатов Москвы и постоянно проживающий в городе Сурске, находясь недалеко от села Трескино, обнаружил исправное и пригодное для стрельбы оружие — охотничий карабин ТОЗ-16 и боеприпасы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в их числе было не менее 85 патронов различного калибра.

По словам представителя ведомства, злоумышленник присвоил оружие и боеприпасы, после чего хранил в своей квартире, а впоследствии перевез охотничий карабин в Среднюю Елюзань к отцу.

«В марте 2016 года он же, имея в наличии два газовых пистолета, приобретенных им ранее на законных основаниях, решил изготовить огнестрельное оружие. С этой целью мужчина на оружейном форуме в интернете связался с не установленным следствием лицом и заказал у него заготовки к двум нарезным стволам под использование боевых пистолетных патронов, которые впоследствии приобрел, получив отправление в отделении «Почты России», — сказала Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в период с апреля по май 2016 года адвокат переделал два газовых пистолета в нестандартные короткоствольные нарезные самозарядные огнестрельные оружия.

«В октябре 2016 года оружие и боеприпасы были изъяты в принудительном порядке сотрудниками правоохранительных органов», — отметила представитель следственного управления.

По ее словам, в ходе судебного разбирательства от мужчины поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое было удовлетворено.

«Адвокату назначен судебный штраф в размере 150 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — уточнила собеседница агентства.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Из-за пожара в квартире на проспекте Строителей в Пензе эвакуировали трех человек Прокуратура требует сократить сроки планового расселения дома на Кулибина в Пензе
В Пензе мужчина лишился почти 300 тыс. рублей при продаже комнаты В Заречном открыта выставка рязанских фотографов
Приговорен к 7,5 годам колонии мужчина, закопавший труп на пляже в «Спутнике» В Пензе 68 человек временно переехали из аварийного дома в санаторий
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама