Под Пензой суд вынес решение по делу адвоката, незаконно изготовившего оружие Криминал

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Суд в Городищенском районе Пензенской области вынес решение по уголовному делу по обвинению адвоката, которому вменялось незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

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«Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года адвокат, зарегистрированный в реестре адвокатов Москвы и постоянно проживающий в городе Сурске, находясь недалеко от села Трескино, обнаружил исправное и пригодное для стрельбы оружие — охотничий карабин ТОЗ-16 и боеприпасы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в их числе было не менее 85 патронов различного калибра.

По словам представителя ведомства, злоумышленник присвоил оружие и боеприпасы, после чего хранил в своей квартире, а впоследствии перевез охотничий карабин в Среднюю Елюзань к отцу.

«В марте 2016 года он же, имея в наличии два газовых пистолета, приобретенных им ранее на законных основаниях, решил изготовить огнестрельное оружие. С этой целью мужчина на оружейном форуме в интернете связался с не установленным следствием лицом и заказал у него заготовки к двум нарезным стволам под использование боевых пистолетных патронов, которые впоследствии приобрел, получив отправление в отделении «Почты России», — сказала Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в период с апреля по май 2016 года адвокат переделал два газовых пистолета в нестандартные короткоствольные нарезные самозарядные огнестрельные оружия.

«В октябре 2016 года оружие и боеприпасы были изъяты в принудительном порядке сотрудниками правоохранительных органов», — отметила представитель следственного управления.

По ее словам, в ходе судебного разбирательства от мужчины поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое было удовлетворено.

«Адвокату назначен судебный штраф в размере 150 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — уточнила собеседница агентства.