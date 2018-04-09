В Пензе мужчина приговорен к 17 годам колонии за насилие над мальчиком Криминал

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензенской области, который признан судом виновным в четырех эпизодах преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Установлено, что в июне 2017 года мужчина 1974 года рождения находился в квартире по месту жительства вместе со знакомым ему ранее несовершеннолетним 2006 года рождения, где, используя беспомощное состояние потерпевшего, обусловленное его малолетним возрастом, совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Еще три эпизода аналогичных преступных действий имели место в июле и августе», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что ранее мужчина уже был судим за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

«Судом в 2004 году ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая, в соответствии с приговором, вынесенным пензенским облсудом, виновный на 16 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

«Также ему назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях в период отбытия срока наказания. Приговор не вступил в законную силу», — пояснила она.