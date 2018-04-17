В Пензе полицейский задержал грабителя, выбежав на крики с улицы Криминал

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудник полиции задержал на перекрестке улиц Красная Горка и Богданова в Пензе 35-летнего гражданина Киргизии, подозреваемого в грабеже, выбежав из участкового пункта на крики женщины.

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«Установлено, что около 20.00 злоумышленник вырвал планшетный компьютер из рук прохожей. Женщина побежала вслед за ним, она кричала и просила о помощи. Рядом с местом происшествия расположен участковый пункт полиции, в котором находился сотрудник. Услышав крики о помощи, он выбежал на улицу, быстро оценил обстановку и преградил путь злоумышленнику. От момента преступления до задержания подозреваемого прошло меньше минуты. Участковый незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции №4 и вызвал следственно-оперативную группу», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что иностранец признался в совершении грабежа.

«Он пояснил, что возвращался из Москвы на Родину и находится в Пензе проездом. На протяжении нескольких часов гражданин Киргизии, впервые оказавшийся в городе, пытался найти земляков, чтобы с их помощью заработать деньги на дальнейшую дорогу, однако никого не встретил. Заметив девушку с явными признаками опьянения, которая шла по улице, подозреваемый решил похитить у нее планшетный компьютер с целью продажи», — добавили в пресс-службе.

В управлении МВД пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

«Похищенный планшетный компьютер изъят и направлен на экспертизу, после проведения которой будет возвращен потерпевшей», — сказали в ведомстве.