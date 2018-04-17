EN
16:10:16 Вторник, 17 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Снос хозяйственных построек вблизи исторического здания библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Пенза, 16 апреля 2018 г.

В Пензе полицейский задержал грабителя, выбежав на крики с улицы

11:55 | 17.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудник полиции задержал на перекрестке улиц Красная Горка и Богданова в Пензе 35-летнего гражданина Киргизии, подозреваемого в грабеже, выбежав из участкового пункта на крики женщины.

В Пензе полицейский задержал грабителя, выбежав на крики с улицы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что около 20.00 злоумышленник вырвал планшетный компьютер из рук прохожей. Женщина побежала вслед за ним, она кричала и просила о помощи. Рядом с местом происшествия расположен участковый пункт полиции, в котором находился сотрудник. Услышав крики о помощи, он выбежал на улицу, быстро оценил обстановку и преградил путь злоумышленнику. От момента преступления до задержания подозреваемого прошло меньше минуты. Участковый незамедлительно сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции №4 и вызвал следственно-оперативную группу», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что иностранец признался в совершении грабежа.

«Он пояснил, что возвращался из Москвы на Родину и находится в Пензе проездом. На протяжении нескольких часов гражданин Киргизии, впервые оказавшийся в городе, пытался найти земляков, чтобы с их помощью заработать деньги на дальнейшую дорогу, однако никого не встретил. Заметив девушку с явными признаками опьянения, которая шла по улице, подозреваемый решил похитить у нее планшетный компьютер с целью продажи», — добавили в пресс-службе.

В управлении МВД пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

«Похищенный планшетный компьютер изъят и направлен на экспертизу, после проведения которой будет возвращен потерпевшей», — сказали в ведомстве.

Загрузка...
Читайте также
Дело возбуждено в отношении мужчины, предложившему взятку начальнику отдела ГИБДД В Пензе определят судьбу деревянного дома на «красной линии»
Более 2 млн. Гкал теплоэнергии отпущено «Т Плюс» в Пензе и Саранске в I квартале Митрополит Серафим возглавил панихиду в часовне у Ново-Западного кладбища
На выезде из Пензы горит трава В Пензенской области водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с фурой и иномаркой
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама