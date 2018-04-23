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Под Пензой из машины украли аккумулятор, инструменты и бутылку водки

09:01 | 23.04.2018 | Криминал

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Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу аккумулятора, набора инструментов в кейсе, рации и бутылки водки из автомобиля «ГАЗель», припаркованного в поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области.

Под Пензой из машины украли аккумулятор, инструменты и бутылку водки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленники похитили имущество ночью, повредив замок пассажирской двери.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих жителей Городищенского района в возрасте 19 и 20 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Они признались в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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