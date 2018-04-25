Заключены под стражу обвиняемые в смерти мужчины, обгоревшее тело которого найдено в Пензе Криминал

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Двое мужчин, обвиняемых в причинении смерти жителю Пензы, сожженное тело которого было обнаружено за мусорными контейнерами около дома №6 на улице Вадинской, заключены под стражу по решению суда.

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«Утром 19 апреля в следственный отдел по Первомайскому району Пензы поступила информация об обнаружении тела мужчины после ликвидации возгорания около мусорных контейнеров по улице Вадинской. По результатам осмотра места происшествия и проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пострадавшего имеет криминальный характер», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Всего несколько часов понадобилось сотрудникам правоохранительных органов для установления лиц, причастных к совершению данного преступления. По данным следствия, вечером 18 апреля двое ранее знакомых мужчин 1965 и 1966 годов рождения пришли в гости к приятелю одного из них. Последний на тот момент проживал в квартире сожительницы по улице Вадинской в Пензе. После того как женщина открыла им дверь, он вышел из комнаты и начал высказывать претензии одному из гостей по поводу того, что тот привел в квартиру постороннего человека. При этом мужчина нецензурно выразился в адрес гостей. Они в ответ поочередно нанесли несколько ударов кулаками по его лицу. От полученных ударов мужчина упал на пол, после чего злоумышленники оттащили его в комнату, а сами проследовали на кухню», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе распития спиртного владелица квартиры начала жаловаться на сожителя, рассказав, что тот нигде не работает и в состоянии алкогольного опьянения ее периодически избивает.

«Услышав это, мужчины решили проучить его. Они поочередно нанесли удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. Зайдя в очередной раз в комнату, где лежал мужчина, они поняли, что тот не подает признаков жизни. Решив избавиться от тела, они завернули его в ковер, вынесли к мусорным контейнерам, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. По предварительным данным, смерть мужчины 1965 года рождения наступила от сочетанной травмы головы, шеи и груди с повреждением внутренних органов», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и занимаются закреплением доказательственной базы.

«Назначены судебная медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая и пожарно-техническая экспертизы», — уточнила собеседница агентства.