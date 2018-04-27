В Пензе фактический руководитель «Энергомаша» осужден за аферу с продажей оборудования Криминал

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. 32-летний основатель и фактический руководитель компании «Энергомаш» осужден за махинацию с продажей наносного оборудования, в результате которой девяти организациям в Пензе, Ижевске, Казани, Минеральных водах, Москве, Омске, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Ульяновске с 1 ноября 2015 года по 30 января 2017 года был причинен ущерб почти на 4,8 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«С целью хищения денежных средств потенциальных клиентов злоумышленник номинально возложил на подставное лицо обязанности по управлению ООО «Энергомаш». Тот предоставлял клиентам заведомо ложные сведения о сроках и возможности поставки агрегатов, а также финансовом положении и местонахождении офиса и руководства компании, в то время как фактический глава общества оставался для покупателей неизвестным», — пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что мошенническая схема заключалась в следующем: клиенты на официальном сайте поставщика находили информацию о продаже насосного оборудования, по запросу получали коммерческие предложения, обговаривали условия, подписывали отсканированные копии договоров и счетов, а затем оплачивали аванс или полную сумму.

«При этом в установленный срок поставка оборудования от ООО «Энергомаш» не производилась, денежные средства клиентам не возвращались», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно.

«Также судом удовлетворены исковые заявления двоих потерпевших. Одно заявление передано для рассмотрения в порядке гражданского производства», — сказали в прокуратуре, добавив, что на момент вынесения приговора, который пока не вступил в законную силу, основатель компании добровольно выплатил обманутым клиентам более 2 млн. рублей.