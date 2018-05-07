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В Пензе предъявлено обвинение матери, пнувшей малолетнюю дочь в живот

09:51 | 07.05.2018 | Криминал

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Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено в Пензе матери, которая, разозлившись на дочь 2016 года рождения, пнула ее ногой в живот.

В Пензе предъявлено обвинение матери, пнувшей малолетнюю дочь в живот

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что вечером 2 мая 2018 года обвиняемая 1988 года рождения, находясь в квартире по месту жительства в Пензе, не менее одного раза ударила ногой в живот свою малолетнюю дочь, лежавшую на полу. Девочке была причинена закрытая тупая травма живота, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью. Свой поступок женщина объяснила стрессовым состоянием, явившимся следствием их постоянных ссор с супругом. С ее слов, девочка в тот вечер играла на полу, вела себя шумно и на ее замечания не реагировала, в связи с чем она разозлилась на дочь и ударила ее ногой в живот» — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мать вызвала скорую медицинскую помощь только спустя два дня, 4 мая, увидев ухудшение самочувствия ребенка.

«В настоящее время девочка находится на стационарном лечении в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что в рамках расследования уголовного дела будут изучены условия жизни и воспитания малолетней.

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