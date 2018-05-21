В Пензе вступил в силу приговор заключенному и его знакомой за телефонное мошенничество Криминал

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор заключенному колонии №5 Пензы и его знакомой, которые признаны виновными в телефонном мошенничестве.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, мужчина звонил с мобильного телефона под вымышленным предлогом, а женщина забирала у обманутых им людей деньги, большую часть из которых перечисляла на абонентские номера телефонов, которые указывал подельник, а остальное забирала себе.

«Их первой жертвой стала пенсионерка, проживающая на проспекте Строителей, которой молодой мужчина позвонил на стационарный телефон утром 17 мая 2017 года. Женщина приняла его за внука, который сообщил, что попал в беду и ему нужны деньги. Он пояснил, что за ними приедет его девушка. Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение, за два раза передала мошеннице 25 тыс. рублей, из которых 23 тыс. рублей та перевела заключенному», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что аналогичным образом преступники обманули еще двух пенсионерок, выманив у них 10 и 14 тыс. рублей, однако в четвертый раз схема дала сбой.

«В июне мошенник позвонил женщине, сообщив, что ее племянник избил девушку и для урегулирования сложившейся ситуации нужны 14 тыс. рублей. Она согласилась отдать деньги и договорилась о встрече, но, заподозрив неладное, позвонила родственнику, который сказал, что все сказанное является ложью. Когда в назначенное время преступница приехала за деньгами, пенсионерка сказала, что знает об обмане, и та убежала. В этот же день она была задержана сотрудниками полиции», — добавила пресс-секретарь областного суда.

Наталья Быченкова отметила, что мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а женщине назначено наказание в виде лишения свободы условно на 2 года, также они обязаны возместить ущерб двум потерпевшим, заявившим гражданские иски.

«Не согласившись с приговором, заключенный подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам оставлена без удовлетворения», — уточнила она.