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В Пензе вступил в силу приговор экс-начальнице почтового отделения за присвоение денег

09:01 | 25.05.2018 | Криминал

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор, которым бывшая начальница одного из отделений почтовой связи Пензы признана виновной в присвоении почти 23 тыс. рублей.

В Пензе вступил в силу приговор экс-начальнице почтового отделения за присвоение денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период с 14 октября по 17 декабря 2016 года женщина, пользуясь своим служебным положением, похитила из операционной кассы вверенные ей наличные денежные средства. Трижды она проводила операции по выплате пенсии жителю Пензы и выполняла в поручениях подпись от его имени, свидетельствующую о получении денежных средств. Недостоверные сведения о выдаче пенсии злоумышленница отражала в ежедневном и итоговом отчетах», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, тот житель Пензы забирал пенсию несовершеннолетнего ребенка по потере кормильца не каждый месяц, в январе 2017 года он как всегда пришел за деньгами в отделение почтовой связи, но его направили за ними на почтамт.

«Впоследствии его вызвал следователь и предъявил на обозрение три поручения на доставку пенсии, в котором стояла не его подпись. В судебном заседании бывшая начальница отделения вину не признала. По ее мнению, преступление совершил оператор-кассир», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года.

«Не согласившись с приговором, она подала апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — уточнила пресс-секретарь.

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