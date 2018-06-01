В Пензе осужден мужчина, пообещавший призывнику отсрочку от армии за 60 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Житель Пензы, задержанный сотрудниками ФСБ в ноябре 2017 года при получении незаконного вознаграждения от призывника за отсрочку от прохождения службы в Вооруженных силах России, признан судом виновным в покушении на мошенничество.

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«Злоумышленник в октябре прошлого года ввел в заблуждение одного из пензенцев, убедив того в наличии возможностей за денежное вознаграждение повлиять на законную деятельность военного комиссариата Пензенской области и освободить призывника от прохождения службы в армии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что свои услуги мужчина оценил в 60 тыс. рублей, при этом деньги, по его словам, якобы предназначались для работников военкомата.

«В действительности он никаких знакомых в военном комиссариате не имел, полученные деньги никому передавать не намеревался, а хотел использовать их по своему усмотрению в целях личного обогащения», — сказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что приговором суда виновному назначено наказание, не связанное с лишением свободы.