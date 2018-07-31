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В Пензе мужчина лишился 150 тыс. рублей при покупке 250 тонн пшеницы

09:48 | 31.07.2018 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. 26-летний мужчина лишился 150 тыс. рублей в Пензе, пытаясь через интернет купить 250 тонн пшеницы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе мужчина лишился 150 тыс. рублей при покупке 250 тонн пшеницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он сообщил, что на одном из сайтов увидел объявление о продаже пшеницы в селе Рогачевка Воронежской области и позвонил по контактному телефону. С неизвестным мужчина договорился о приобретении 250 тонн пшеницы, после чего перевел на счет банковской карты в качестве предоплаты 150 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после этого продавец перестал отвечать на звонки.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.

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