В Пензе возбуждено дело в отношении мужчины, накопившего 7,7 млн. рублей долгов Криминал

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» в отношении уроженца Пензы, который накопил более 7,7 млн. рублей долгов перед физическими и юридическими лицами по 24 исполнительным документам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«Имея возможность погасить значительную часть задолженности, он никаких мер для этого не предпринял, а, наоборот, с целью сокрытия своих доходов открыл в банке расчетный счет. Дознавателем было установлено, что на него поступили и были списаны денежные средства в размере свыше 3 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что данный факт подтвердил умысел мужчины на уклонение от погашения долга, теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

«Стоит обратить внимание на то, что назначение уголовного наказания не освобождает должника от выполнения кредитных обязательств», — отметила Яна Загребельная.