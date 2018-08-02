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В Пензе 17-летней девушке вынесен приговор за торговлю наркотиками

09:37 | 02.08.2018 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период назначено 17-летней жительнице Пензы, признанной судом виновной в приобретении, хранении и сбыте наркотиков.

В Пензе 17-летней девушке вынесен приговор за торговлю наркотиками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что девушка 2001 года рождения 22 апреля 2018 года, находясь возле гаражного массива на улице Ладожской в Пензе, обнаружила и забрала наркотическое средство массой не менее 36,4 грамма, которое она впоследствии принесла в съемную квартиру на улице 8 Марта. Информацию о местонахождении тайника она получила от неустановленного лица через интернет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, через два дня злоумышленница дала попробовать наркотик своим знакомым — юноше и девушке.

«В этот же день молодые люди были задержаны сотрудниками полиции около одного из домов по улице 8 Марта в Пензе. В ходе проведения освидетельствования установлено, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Оставшееся запрещенное вещество девушка носила при себе в рюкзаке. После ее задержания вместе с приятелями в ходе личного досмотра сотрудниками управления наркоконтроля УМВД России по региону у девушки в рюкзаке было обнаружено и изъято более 50 свертков с наркотическим средством общей массой 36,4 грамма», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что приговор не вступил в законную силу.

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