Женщина лишилась 1,3 млн. рублей при покупке квартиры в Пензе Криминал

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. 45-летняя женщина лишилась 1 млн. 300 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке квартиры в новостройке на улице Пушкина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В интернете она увидела объявление о продаже недвижимости и через мобильное приложение написала продавцу, что хотела бы ее приобрести. С незнакомцем женщина договорилась о сделке. Злоумышленник сообщил, что необходимо предоставить документальное подтверждение наличия у нее денежных средств», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что женщина открыла в банке счет на свое имя, затем отправила неизвестному фото заявлений о денежных операциях, в которых содержалась информация о персональных данных и контрольные коды.

«Через два дня она обнаружила, что выполнен перевод на сумму 1 млн. 300 тыс. рублей с ее счета. По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.