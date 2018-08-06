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В Пензе дочь по просьбе отца перевела мошеннику 210 тыс. рублей в виде залога за иномарку

11:47 | 06.08.2018 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. 26-летняя женщина по просьбе своего отца перевела неизвестному 210 тыс. рублей в качестве залога за автомобиль «Volkswagen», после чего тот перестал выходить на связь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе дочь по просьбе отца перевела мошеннику 210 тыс. рублей в виде залога за иномарку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что мужчина нашел объявление о продаже иномарки за 210 тыс. рублей на сайте Avito.ru и позвонил по контактному телефону.

«Неизвестный сказал, что готов продать машину при условии предоплаты. После перечисления нужной суммы на счета двух банковских карт объявление с сайта было удалено, а контактный телефон — отключен», — сказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

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