В Пензе дочь по просьбе отца перевела мошеннику 210 тыс. рублей в виде залога за иномарку Криминал

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. 26-летняя женщина по просьбе своего отца перевела неизвестному 210 тыс. рублей в качестве залога за автомобиль «Volkswagen», после чего тот перестал выходить на связь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что мужчина нашел объявление о продаже иномарки за 210 тыс. рублей на сайте Avito.ru и позвонил по контактному телефону.

«Неизвестный сказал, что готов продать машину при условии предоплаты. После перечисления нужной суммы на счета двух банковских карт объявление с сайта было удалено, а контактный телефон — отключен», — сказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества организована проверка.