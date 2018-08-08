Под Пензой экс-сотрудница органов внутренних дел осуждена за попытку дать взятку Криминал

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно и штрафа в размере 150 тыс. рублей назначено в Бессоновке Пензенской области бывшей сотруднице органов внутренних дел, которая признана судом виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Установлено, что женщина, являясь матерью осужденного, который должен был прибыть в колонию-поселение №12 для отбывания наказания в виде лишения свободы, передала врио начальника исправительного учреждения 30 тыс. рублей за оказание содействия в предоставлении сыну права на проживание за пределами этой территории на арендованной жилплощади», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что руководитель колонии-поселения от взятки отказался и проинформировал о коррупционном преступлении службы безопасности региональных управлений ФСИН РФ и ФСБ России.

«Переданные в качестве взятки денежные средства в сумме 30 тыс. рублей конфискованы в пользу государства», — уточнили в прокуратуре.

Приговор женщине пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.