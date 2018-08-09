В Пензе полиция начала проверку по факту махинации с макулатурой Криминал

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Полиция по заявлению представителя коммерческой фирмы начала проверку по факту мошенничества, совершенного при доставке макулатуры на одно из пензенских предприятий, за которую взялся водитель, найденный через интернет.

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«В пути следования на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что нужно изменить маршрут и доставить груз по адресу, расположенному в Первомайском районе Пензы. Когда водитель прибыл на место и разгрузил товар, он получил в качестве оплаты 121 тыс. рублей, из которых 76 тыс. рублей по указанию звонившего перечислил на счет банковской карты. Впоследствии водитель узнал, что инструкций об изменении маршрута и места отгрузки руководство организации ему не давало», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.