EN
11:12:50 Четверг, 9 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе полиция начала проверку по факту махинации с макулатурой

09:01 | 09.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Полиция по заявлению представителя коммерческой фирмы начала проверку по факту мошенничества, совершенного при доставке макулатуры на одно из пензенских предприятий, за которую взялся водитель, найденный через интернет.

В Пензе полиция начала проверку по факту махинации с макулатурой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пути следования на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что нужно изменить маршрут и доставить груз по адресу, расположенному в Первомайском районе Пензы. Когда водитель прибыл на место и разгрузил товар, он получил в качестве оплаты 121 тыс. рублей, из которых 76 тыс. рублей по указанию звонившего перечислил на счет банковской карты. Впоследствии водитель узнал, что инструкций об изменении маршрута и места отгрузки руководство организации ему не давало», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе «Барс» обыграл «Саров», «Дизель» оказался сильнее «Рязани» Байкеры поддержат строительство вольера для волков в зоопарке Пензы
В Пензе после 2020 года намечено полностью переоснастить сосудистый центр Мэр Пензы призвал ускорить ремонт помещений ДШИ «Квинта»
Пензенцы стали вторыми на всероссийских летних сельских спортивных играх Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» объявил благодарность коллективу НИКИРЭТ
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама