В Пензе задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на таксиста Криминал

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Двое мужчин средних лет задержаны в Пензе по подозрению в нападении на таксиста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении Росгвардии по региону.

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«Как рассказал водитель, он проезжал по улице 8 Марта, когда двое мужчин, преградив дорогу, вынудили его остановиться. Граждане попросили таксиста подвести их, но он им отказал, так как они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возмущенные мужчины несколько раз ударили за это таксиста по голове», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что водителю удалось позвонить в правоохранительные органы и рассказать о случившемся, сигнал получили бойцы вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования.

«Через считанные минуты на место происшествия прибыл наряд группы задержания. Для дальнейших разбирательств мужчины были переданы сотрудникам полиции», — добавили в управлении Росгвардии.