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В Пензе сотрудник колонии задержан по подозрению во взяточничестве

09:35 | 15.08.2018 | Криминал

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Младший инспектор расположенного на базе исправительной колонии №4 в Пензе помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В Пензе сотрудник колонии задержан по подозрению во взяточничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рядовой внутренней службы 1997 года рождения, используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. рублей намеревался доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы — SIM-карты и лекарственные препараты», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина был задержан на автостоянке около одного из универсамов в Арбеково.

«Материалы служебной проверки по данному факту направлены в следственное управление СКР по Пензенской области», — добавили в УФСИН.

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