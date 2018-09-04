EN
19:48:01 Вторник, 4 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы получил условный срок за изготовление гашишного масла

12:48 | 04.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. 29-летний житель Пензы приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года за изготовление и хранение гашишного масла.

Житель Пензы получил условный срок за изготовление гашишного масла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, в начале июля 2018 года в лесополосе недалеко от своего дома он обнаружил и нарвал кусты дикорастущей конопли, принес кастрюлю и необходимые ингредиенты и там же изготовил на костре гашишное масло. В бутылке он отнес его к себе домой и хранил для личного потребления без цели сбыта», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что житель Пензы был задержан сотрудниками полиции на улице на следующий день, в его квартире было обнаружено и изъято наркотическое вещество.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе вступило в силу решение о компенсации в пользу автомобилиста, сбившего жеребят В Пензе подросток погиб, упав с пятого этажа
Пензенский госуниверситет и Mail.Ru Group договорились о сотрудничестве Купринский праздник состоится в Наровчате 8 сентября
В Пензенской области в отношении матери возбуждено дело за жестокое обращение с дочерью Более 5 тыс. детей из пензенских малообеспеченных семей получили помощь к школе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама