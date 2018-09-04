Житель Пензы получил условный срок за изготовление гашишного масла Криминал

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. 29-летний житель Пензы приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года за изготовление и хранение гашишного масла.

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«По словам мужчины, в начале июля 2018 года в лесополосе недалеко от своего дома он обнаружил и нарвал кусты дикорастущей конопли, принес кастрюлю и необходимые ингредиенты и там же изготовил на костре гашишное масло. В бутылке он отнес его к себе домой и хранил для личного потребления без цели сбыта», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что житель Пензы был задержан сотрудниками полиции на улице на следующий день, в его квартире было обнаружено и изъято наркотическое вещество.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе.