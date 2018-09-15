В Пензе мужчина оштрафован за экстремистские материалы в соцсети Криминал

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов», которым мужчина оштрафован за видеозапись в соцсети «ВКонтакте».

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«Согласно материалам дела, в июле 2018 года выявлено, что в апреле 2013-го мужчина со своей личной страницы в социальной сети «ВКонтакте», доступ к которой для других пользователей ограничен не был, разместил видеозапись, которая признана экстремистской в 2015 году», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского областного суда.

Он отметил, что тем самым пользователь допустил массовое распространение запрещенного материала.

«В своей жалобе мужчина просил отменить постановление суда первой инстанции, а также прекратить производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения. Постановление Первомайского районного суда Пензы оставлено без изменения, а жалоба мужчины — без удовлетворения», — добавил собеседник агентства.