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Житель Бессоновки осужден за помощь товарищу в приобретении наркотика

10:15 | 18.09.2018 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Житель села Бессоновка Пензенской области приговорен к 2 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за помощь товарищу в приобретении наркотика и за пять эпизодов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Бессоновки осужден за помощь товарищу в приобретении наркотика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 43-летний мужчина оказал своему знакомому помощь в приобретении наркотика. Посредством мобильного интернет-приложения на своем телефоне 15 мая 2017 года он договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства «скорость». В тот же день он помог знакомому оплатить его через Qiwi-кошелек и получить адрес с местом тайника, где было спрятано вещество», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что при попытке забрать наркотик, оставленный между этажами одного из домов на улице Минской в Пензе, тот был задержан сотрудниками полиции.

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