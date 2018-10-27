В Пензе таксист не дал пенсионерке лишиться денег, заподозрив мошенничество Криминал

Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Пензенский таксист, которого мошенник привлек в качестве посредника, заподозрил неладное и сообщил о преступлении в полицию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«87-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее сын стал зачинщиком драки и задержан полицейскими. Для возмещения ущерба потерпевшей стороне и прекращения разбирательства мнимый злоумышленник потребовал вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что они договорились о передаче денег через курьера.

«Через некоторое время к пенсионерке приехал мужчина 1958 года рождения, занимающийся частным извозом, и принял у нее денежные средства. До этого злоумышленник созвонился с ним и сообщил, что у его престарелой матери необходимо забрать денежные средства, а затем перечислить на абонентский номер. Взамен таксисту было обещано денежное вознаграждение. По пути следования у мужчины возникли сомнения. Он вернул пенсионерке деньги и сообщил о случившемся в полицию», — добавили в управлении.