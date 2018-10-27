EN
16:27:12 Суббота, 27 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе таксист не дал пенсионерке лишиться денег, заподозрив мошенничество

10:16 | 27.10.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Пензенский таксист, которого мошенник привлек в качестве посредника, заподозрил неладное и сообщил о преступлении в полицию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе таксист не дал пенсионерке лишиться денег, заподозрив мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«87-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее сын стал зачинщиком драки и задержан полицейскими. Для возмещения ущерба потерпевшей стороне и прекращения разбирательства мнимый злоумышленник потребовал вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что они договорились о передаче денег через курьера.

«Через некоторое время к пенсионерке приехал мужчина 1958 года рождения, занимающийся частным извозом, и принял у нее денежные средства. До этого злоумышленник созвонился с ним и сообщил, что у его престарелой матери необходимо забрать денежные средства, а затем перечислить на абонентский номер. Взамен таксисту было обещано денежное вознаграждение. По пути следования у мужчины возникли сомнения. Он вернул пенсионерке деньги и сообщил о случившемся в полицию», — добавили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
В пензенском зоопарке рассказали, как проходит подготовка к зиме Директор МКП «Теплоснабжение города Пензы» оштрафован за перебои с горячей водой
Пензенский драмтеатр поможет актерам-любителям поставить спектакль на Кипре В Пензе пошел снег
В Заречном двое приставов признаны виновными во взятке В сквере Полярников в Пензе высажены 210 деревьев и кустарников
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама