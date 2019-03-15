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Житель Башмаковского района подозревается в покушении на дачу взятки дознавателю

08:34 | 15.03.2019 | Криминал

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Башмаково, 15 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» возбуждено в отношения 22-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Башмаковского района подозревается в покушении на дачу взятки дознавателю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 13 марта молодой человек 1996 года рождения, находясь в отделе МВД России по Башмаковскому району, предложил дознавателю взятку за совершение заведомо незаконных действий — прекращение уголовного дела по факту кражи им велосипеда. С этой целью подозреваемый положил 15 тыс. рублей под документы, лежащие на рабочем столе дознавателя. Сотрудница полиции отказалась от получения незаконного вознаграждения, сообщив о покушении на дачу взятки в дежурную часть», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила Татьяна Махницкая.

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