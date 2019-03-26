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Житель Земетчино проведет более 1,5 лет в колонии за побои и угрозу убийством

09:48 | 26.03.2019 | Криминал

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Земетчино, 26 марта 2019. PenzaNews. 48-летний житель Земетчино Пензенской области приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за побои и угрозу убийством своей сожительнице.

Житель Земетчино проведет более 1,5 лет в колонии за побои и угрозу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 24 ноября 2018 года нетрезвый мужчина на террасе дома сожительницы в Земетчино в ходе ссоры на почве ревности ударил женщину по голове пакетом с продуктами. Затем он за волосы затащил ее в дом и продолжил избивать руками и ногами по голове, ребрам и лицу. Затем он высказал угрозу убийством, сел на лежащую на полу женщину и стал душить руками, продолжая угрожать. Его слова и действия женщина восприняла реально, оказала сопротивление и смогла покинуть дом. От соседки она вызвала сотрудников полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина вину в совершении преступления признал.

«Он пояснил, что разозлился на сожительницу из-за сравнения его с другими мужчинами в беседе с ее знакомой, у которой они были в гостях в тот день. Житель Земетчино ранее неоднократно был судим за совершение кражи, грабежа, разбоя, угрозу убийством, а также привлекался к административной ответственности за нанесение этой же женщине побоев», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 2 месяца, но поскольку преступления были совершены в период условного осуждения за угрозу убийством, окончательное наказание составило 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавила она.

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