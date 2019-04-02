В Пензенской области ударивший мать поленом мужчина обвиняется в ее смерти Криминал

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено жителю Пачелмского района Пензенской области 1974 года рождения, которому вменяется причинение смерти собственной матери.

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«По данным следствия, обвиняемый проживал со своей матерью в одном из сел Пачелмского района. Женщина в последние годы имела проблемы со зрением. Поздно вечером 26 марта пенсионерка собралась выйти из дома. Сын, находившийся в тот день в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее остановить. Поскольку его раздражало то обстоятельство, что мать периодически куда-то уходила из дома, а ему приходилось искать ее по селу, он, разозлившись, нанес ей не менее одного удара рукой по лицу, отчего женщина упала. Сын помог ей встать, уложил на кровать, а затем, взяв в руки полено, нанес им несколько ударов по голове и телу матери, после чего лег спать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, лишь утром 28 марта сын обнаружил, что его мать не подает признаков жизни.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что женщина скончалась на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что по решению суда обвиняемый заключен под стражу.