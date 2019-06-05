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В Пензе вынесен приговор мужчине, ограбившему подростка

13:03 | 05.06.2019 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. 21-летний мужчина приговорен судом 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» на Южной поляне в Пензе.

В Пензе вынесен приговор мужчине, ограбившему подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 7 октября 2018 года 17-летний подросток шел домой по 3-му Подгорному проезду в Пензе, при этом слушал музыку с использованием телефона. Ему преградил дорогу мужчина, который потребовал отдать ему мобильный телефон. Получив от несовершеннолетнего отказ, он повалил его на землю, ударил рукой по лицу и повторил требование, после чего подросток отдал ему телефон. Завладев устройством стоимостью 4,5 тыс. рублей, он скрылся с места преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что установить личность мужчины, совершившего данное преступление, удалось не сразу.

«Благодаря кропотливой работе следователя преступление раскрыто в феврале 2019 года. Злоумышленник признал вину в инкриминируемом деянии. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя и краж. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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