Житель Пензы получил условный срок за незаконную банковскую деятельность Криминал

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 50 тыс. рублей назначено жителю Пензы 1982 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 25 января 2017 года мужчина, длительное время занимавшийся предпринимательской деятельностью, решил создать незаконную кредитную организацию», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, схема предполагала обналичивание денежных средств, которые в итоге не фигурировали в официальных бухгалтерских документах, за что клиенты должны были оплачивать комиссию в размере от 8% до 12%.

Татьяна Махницкая добавила, что мужчина решил использовать механизм с получением исполнительного листа на основании судебного решения о взыскании долга, который позволил бы производить списание денежных средств плательщика в бесспорном порядке.

«Для этого злоумышленник организовал заключение между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью 180 млн. рублей. Впоследствии указанная сделка якобы была расторгнута, а в суд подан пакет сфальсифицированных документов, подготовленных супругой создателя нелегального банка. На основании них судом, введенным в заблуждение, было вынесено решение об утверждении мирового соглашения, а впоследствии — выдан исполнительный лист», — сказала представитель следственного управления.

Читайте также

Подозреваемый в присвоении более 2 млн. рублей почтальон полностью возместил ущерб

Она уточнила, что затем все денежные средства со счета ООО списывались в бесспорном порядке, в итоге было обналичено около 30 млн. рублей.

«Осужденный получил доход в размере не менее 8% от указанной суммы, то есть более 2 млн. рублей, что является крупным размером», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая сообщила, что в связи с истечением сроков давности в отношении мужчины было прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

«В отношении его супруги уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» прекращено по тому же основанию», — сообщила она.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.