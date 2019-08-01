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Житель Пензы получил условный срок за незаконную банковскую деятельность

20:34 | 01.08.2019 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 50 тыс. рублей назначено жителю Пензы 1982 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы получил условный срок за незаконную банковскую деятельность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 25 января 2017 года мужчина, длительное время занимавшийся предпринимательской деятельностью, решил создать незаконную кредитную организацию», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, схема предполагала обналичивание денежных средств, которые в итоге не фигурировали в официальных бухгалтерских документах, за что клиенты должны были оплачивать комиссию в размере от 8% до 12%.

Татьяна Махницкая добавила, что мужчина решил использовать механизм с получением исполнительного листа на основании судебного решения о взыскании долга, который позволил бы производить списание денежных средств плательщика в бесспорном порядке.

«Для этого злоумышленник организовал заключение между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью 180 млн. рублей. Впоследствии указанная сделка якобы была расторгнута, а в суд подан пакет сфальсифицированных документов, подготовленных супругой создателя нелегального банка. На основании них судом, введенным в заблуждение, было вынесено решение об утверждении мирового соглашения, а впоследствии — выдан исполнительный лист», — сказала представитель следственного управления.

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Она уточнила, что затем все денежные средства со счета ООО списывались в бесспорном порядке, в итоге было обналичено около 30 млн. рублей.

«Осужденный получил доход в размере не менее 8% от указанной суммы, то есть более 2 млн. рублей, что является крупным размером», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая сообщила, что в связи с истечением сроков давности в отношении мужчины было прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

«В отношении его супруги уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» прекращено по тому же основанию», — сообщила она.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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