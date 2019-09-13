В Пензе девушка-подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Несовершеннолетняя жительница Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

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«По данным следствия, в мае 2019 года 17-летняя девушка начала заниматься незаконным сбытом наркотических средств за денежное вознаграждение. В ходе переписки в интернете она периодически получала информацию о местонахождении «закладок», забирала наркотик, после чего оборудовала более мелкие тайники на территории Пензы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что действия подозреваемой были пресечены во время оперативно-разыскных мероприятий в конце августа.

Представитель управления пояснила, что было обнаружено несколько тайников, в которых находились наркотики общей массой 11 граммов.

«Ранее в поле зрения правоохранительных органов несовершеннолетняя не попадала», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке девушки на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.