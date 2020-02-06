Завершено расследование дела об избиении мужчины на вокзале в Пензенской области Криминал

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 56-летнего жителя Курской области, который был избит на железнодорожном вокзале станции Ночка и доставлен с телесными повреждениями в больницу Никольска Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что потерпевший ожидал отправления поезда на территории вокзала, когда к нему подошел молодой человек, который стал интересоваться его личностью. В ходе разговора у него возникло неприязненное отношение к пассажиру, переросшее в ссору, в результате он ударил потерпевшего ногой по лицу и нанес удар по голове», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что у мужчины, в частности, был диагностирован перелом костей лицевого черепа.

«Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — добавили в полиции.