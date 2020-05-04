В Пензе пенсионерка перечислила 450 тыс. рублей телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка, перечислившая незнакомцу 450 тыс. рублей.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что неизвестные оформили на имя собеседницы кредит и пытаются снять деньги, а чтобы сохранить средства, их необходимо перевести на «запасной» счет. Следуя его инструкциям, пенсионерка оформила кредит на 600 тыс. рублей, из них 450 тыс. рублей она перечислила на счет чужого абонентского номера мобильной связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.