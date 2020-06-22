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В Пензе молодой мужчина госпитализирован с ножевыми ранениями

14:02 | 22.06.2020 | Криминал

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. 29-летний мужчина госпитализирован с ножевыми ранениями от дома на улице Клары Цеткин в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе молодой мужчина госпитализирован с ножевыми ранениями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 26-летнего жителя областного центра и задержали его. Злоумышленник рассказал, что встретил на улице двоих знакомых. Молодые люди выпили алкогольные напитки, а потом пошли в кафе и продолжили употреблять спиртное. Вскоре между двумя приятелями возник конфликт, переросший в драку на улице», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, один мужчина ударил другого бутылкой по голове, а тот нанес ножевые ранения.

«Подозреваемый признался в содеянном», — уточнили в УМВД.

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