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Фермера из Пензенской области обманули на 960 тыс. рублей

11:33 | 31.07.2020 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. 56-летний фермер из Тамалинского района Пензенской области лишился 960 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Фермера из Пензенской области обманули на 960 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчина нашел в интернете заинтересовавшее его объявление о продаже трактора МТЗ-82 и по контактному телефону договорился с менеджером о покупке при условии перечисления предоплаты.

«Вскоре после разговора с незнакомцем он отправился в банк, где со своего счета перевел по полученным реквизитам указанную сумму», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что спустя месяц фермер так и не получил трактор, а продавец перестал отвечать на звонки.

«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.

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