Фермера из Пензенской области обманули на 960 тыс. рублей Криминал

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. 56-летний фермер из Тамалинского района Пензенской области лишился 960 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчина нашел в интернете заинтересовавшее его объявление о продаже трактора МТЗ-82 и по контактному телефону договорился с менеджером о покупке при условии перечисления предоплаты.

«Вскоре после разговора с незнакомцем он отправился в банк, где со своего счета перевел по полученным реквизитам указанную сумму», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что спустя месяц фермер так и не получил трактор, а продавец перестал отвечать на звонки.

«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.