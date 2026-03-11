Житель Пензы, угнавший автомобиль сестры, проведет 3,5 года в колонии общего режима Криминал

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. 33-летний ранее судимый житель Пензы, который, будучи пьяным, угнал автомобиль сестры, проведет 3,5 года в колонии общего режима.

«По делу установлено, что днем 27 июня 2025 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей сестре, проживающей в Пензе. [...] После распития спиртного он решил послушать музыку и посидеть в автомобиле родственницы, [...] припаркованном недалеко от ее дома. Взяв без разрешения собственницы ключи от транспортного средства, не имея права управления им, он проехал на угнанном автомобиле до улицы Ферганской в Пензе, где остановился и продолжил распивать спиртные напитки. Опьянев, мужчина уснул на водительском сидении. Вернувшись утром домой, узнал, что по факту угона автомобиля сестра написала заявление в полицию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что свою вину мужчина признал, пояснив, что решил покататься, поскольку ему стало скучно.

«Суд по совокупности приговоров назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. [...] Не согласившись с приговором, защитник осужденного обжаловал решение суда в апелляционном порядке, просил изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение. В соответствии с позицией прокурора апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, а жалобу защитника — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в тексте.