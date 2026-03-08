В отделении СФР напомнили, какие выплаты полагаются в Пензенской области женщинам во время беременности и после рождения ребенка Общество

Пенза, 8 марта 2026. PenzaNews. Представители отделения СФР по Пензенской области напомнили о мерах социальной поддержки, на которые жительницы региона могут претендовать во время беременности и после рождения ребенка.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Единое пособие беременной женщины может получать и работающая, и неработающая будущая мама. Размер пособия в зависимости от доходов семьи может быть 100%, 75% или 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения (17 тыс. 341 рубль). Оно назначается, если доходы семьи ниже одного прожиточного минимума (15 тыс. 909 рублей) на человека в месяц, а имущество не превышает установленные критерии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СФР.

В нем добавляется, что далее работающая женщина может оформить пособие по беременности и родам.

«Чаще всего в декрет уходят в 30 недель беременности, и такой отпуск обычно составляет 140 дней. Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно и суммарно за все дни отпуска. Минимальный размер пособия при родах без осложнений составляет 124 тыс. 702,2 рубля, а максимальный размер — 955 тыс. 836 рублей», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что при рождении ребенка всем семьям полагается единовременная выплата в размере 28 тыс. 455,74 рубля.

«Если мама трудоустроена, то выплата ей поступит автоматически. Если работает только папа, то для получения выплаты ему нужно обратиться к своему работодателю. Если оба родителя не работают, то маме нужно подать заявление на выплату через портал госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Пензенской области или в МФЦ. Это можно сделать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка», — поясняется в нем.

В тексте указано, что после окончания отпуска по беременности и родам один из членов семьи имеет право на отпуск по уходу за ребенком.

«Он может длиться до достижения малышом 3 лет, но оплачиваются только первые 1,5 года. Чтобы уйти в отпуск по уходу за ребенком и получить соответствующее пособие, нужно написать заявление работодателю. Размер пособия составит от 10 тыс. 837,2 до 83 тыс. 21,18 рубля в зависимости от заработной платы в предыдущие два года», — говорится в сообщении.

Из него следует, что, если семья соответствует критериям нуждаемости, то с рождения до достижения ребенком 17 лет можно получать единое пособие на ребенка.

«Размер пособия может быть 100%, 75% или 50% прожиточного минимума ребенка (15 тыс. 432 рубля). Оно назначается, если доход каждого трудоспособного члена семьи составляет не менее 8 минимальных размеров труда в год, а имущество не превышает установленные критерии», — уточняется в тексте.

В нем напоминается также, что при появлении ребенка семье проактивно выдается материнский капитал.

«Для семей, в которых с 2020 года появился первенец, размер сертификата составляет 728 тыс. 921,9 рубля. Такая же сумма у тех семей, которые получили сертификат до 2020 года и не использовали его средства. При рождении второго ребенка начиная с 2020 года, размер сертификата увеличивается до 963 тыс. 243,17 рубля. Размер доплаты составляет 234 тыс. 321,27 рубля», — поясняется в сообщении.