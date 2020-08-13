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В Никольске подросток подозревается в краже имущества из чужого дома

11:49 | 13.08.2020 | Криминал

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Никольск, 13 августа 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в отношении 14-летнего подростка из Никольска Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Никольске подросток подозревается в краже имущества из чужого дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в июле 2020 года в городе Никольске несовершеннолетний 2006 года рождения вместе с приятелем, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, через оконный проем незаконно проник в дом с целью хищения имущества хозяина жилища», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что добычей злоумышленников стали игрушки, гитары, роликовые коньки и другие предметы.

«Точная стоимость похищенного будет установлена по результатам судебной товароведческой экспертизы», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, приятели состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

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