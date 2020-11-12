В Пензенской области предстанет перед судом мужчина, угрожавший убить мать Криминал

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 29-летний житель Спасского района Пензенской области, замахнувшийся молотком на свою мать, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Как установлено органом дознания, вечером 11 августа 2020 года вернувшийся домой в состоянии алкогольного опьянения сельчанин поругался со своей 56-летней матерью, высказавшей претензии по поводу его образа жизни. Злоумышленник схватил молоток и, удерживая мать левой рукой за одежду в области груди, замахнулся на нее, высказав угрозу убийством. Увидев испуг и слезы женщины, он отпустил ее и ушел. Женщина реально восприняла угрозу и убежала в дом к соседу, который вызвал полицию», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник свою вину признал.

«Он пояснил, что убивать мать не собирался, хотел только напугать», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.