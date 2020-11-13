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В Пензе вступил в силу приговор женщине, зарезавшей сожителя

13:05 | 13.11.2020 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 41-летняя женщина приговорена к 7 годам лишения свободы за убийство 54-летнего сожителя в доме на улице Овражной в Пензе, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензе вступил в силу приговор женщине, зарезавшей сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 5 марта 2020 года женщина поругалась с сожителем в его доме на улице Овражной и умышленно нанесла ему ножом семь ударов в область туловища, шеи и верхних конечностей. Утром она обнаружила мужчину мертвым и покинула жилище. Через восемь дней сосед мужчины обнаружил тело, позвонил злоумышленнице и в полицию. Он же пояснил, что весь день 5 марта хозяин дома ругался с сожительницей и выгонял ее. Женщина свою вину не признала и настаивала на том, что смерть потерпевшего наступила по вине соседа, обнаружившего тело», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что совокупность исследованных по делу доказательств позволила суду сделать вывод о виновности пензячки.

«Не согласившись с постановленным приговором, она обжаловала его в вышестоящий суд», — добавили в прокуратуре Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что судом апелляционной инстанции приговор Первомайского районного суда Пензы от 6 августа был оставлен без изменения, а жалоба женщины — без удовлетворения.

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