Под Пензой мужчина лишился около 75 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги Криминал

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал житель села Засечного Пензенской области, перечисливший неизвестным около 75 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчина 1989 года рождения нашел в интернете заинтересовавшее его объявление и обсудил детали с девушкой, по указанию которой перевел 3 тыс. рублей на счет банковской карты.

«Затем ему поступил звонок от мужчины. Тот сказал, что необходимо оплатить страховку, которая будет возвращена по приезду девушки. Гражданин перечислил необходимую сумму через банкомат», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем злоумышленники продолжили выманивать деньги у мужчины под различными предлогами, он следовал их инструкциям, но обещанных услуг так и не получил.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отметили в пресс-службе.