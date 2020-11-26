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В Городищенском районе мужчину до смерти забили ломом

09:09 | 26.11.2020 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту гибели мужчины 1984 года рождения, который был до смерти забит ломом в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

В Городищенском районе мужчину до смерти забили ломом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что предполагаемый злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.

«По данным следствия, в ночное время 22 ноября обвиняемый 1971 года рождения находился в гостях у своей знакомой в доме на улице Рабочей в поселке Стеклозавод. Около 23.00 к дому женщины пришел потерпевший, проживавший в этом поселке, с которым у обвиняемого ранее сложились неприязненные отношения. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник, вооружившись ломом, нанес потерпевшему не менее трех ударов в область нижних конечностей, головы и туловища, после чего вернулся в дом», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что брат погибшего утром обнаружил его тело на улице.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснили в СУ СКР, добавив, что также решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

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