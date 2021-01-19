В Пензе на вокзале задержаны мужчины, подозреваемые в сбыте поддельных денег Криминал

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Двое мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных денег, задержаны на железнодорожном вокзале Пенза-I по прибытии поезда. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

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«По версии следствия, двое жителей Пензы 22 и 20 лет приобрели через интернет поддельные билеты Центрального банка Российской Федерации, которые имели внешнее сходство с находящимися в обращении купюрами. Данные лица расплачивались фальшивыми купюрами в аптеках, расположенных на территории города Саратова», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что предварительное следствие продолжается.

«Устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности фигурантов», — добавили в управлении.