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По факту причинения ножевого ранения учащемуся в Пензе возбуждено уголовное дело

11:35 | 06.04.2021 | Криминал

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Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту причинения ножевого ранения учащемуся в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту причинения ножевого ранения учащемуся в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 5 апреля 2021 года в одном из образовательных учреждений города Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним одноклассником нанесла ему один удар ножом в область спины. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что девочка-подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавляется в тексте.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Пензенской области сообщили, что данный инцидент произошел утром 5 апреля в центре образования №1 города Пензы.

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