К 9 годам лишения свободы приговорен пензенец, до смерти избивший коллегу Криминал

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. 36-летний житель Пензы приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия и суда, мужчина 1984 года рождения и его отец, проживающие в городе Пензе, а также их общий знакомый с мая 2020 года на территории села Русский Камешкир выполняли работы по внутренней и внешней отделке здания, расположенного на улице Гагарина. Вечером 30 ноября они на месте производства работ распивали спиртные напитки. Между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары в область головы и туловища руками и ногами. От полученных телесных повреждений мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что приговор пензенцу вступил в законную силу.