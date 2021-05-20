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Из магазина в Пензе украдено 17 флаконов шампуня

11:28 | 20.05.2021 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 17 флаконов шампуня из магазина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Из магазина в Пензе украдено 17 флаконов шампуня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением гражданин 1986 года рождения, работающий менеджером по безопасности магазина. Мужчина пояснил, что из торгового зала магазина неизвестный совершил кражу 17 флаконов шампуня на общую сумму более 3 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что личность подозреваемого установлена — им оказался мужчина 1976 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания», — отмечается в тексте.

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