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По факту получения работником травмы на производстве в Пензе возбуждено уголовное дело

10:22 | 21.05.2021 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту травмирования работника предприятия, занимающегося изготовлением бетонных изделий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

По факту получения работником травмы на производстве в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 6 мая 2021 года в цехе общества с ограниченной ответственностью потерпевший 1977 года рождения выполнял обязанности подсобного рабочего, проводя уборку возле неотключенного автоматического станка, в результате чего тот был активирован. В ходе работы станка произошло сдавливание ноги работника одним из его механизмов, мужчина получил перелом», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что данный сотрудник был допущен к работе без проведения вводного инструктажа по охране труда.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавили в СУ СКР.

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