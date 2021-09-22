В Наровчатском районе женщина осуждена за нанесение побоев сожителю Криминал

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. 52-летняя женщина, которая в июле 2021 года в ходе конфликта с сожителем, в очередной раз вернувшимся в нетрезвом виде, расцарапала ему лицо, дважды ударила кулаком по лицу и выгнала из дома, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Наровчатского районного суда Пензенской области.

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В нем отмечается, что ранее за нанесение побоев сожителю женщине уже был назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

«В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование расследованию преступления и с учетом личности подсудимой назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов», — уточняется в тексте.