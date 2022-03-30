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Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей при продаже пальто

12:56 | 30.03.2022 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1973 года рождения лишилась 50 тыс. рублей, пытаясь продать пальто.

Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей при продаже пальто. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, через некоторое время после того, как женщина разместила в интернете объявление о продаже, с ней связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал ссылку для оформления доставки транспортной компанией.

«Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и код из SMS. После этого она обнаружила, что с ее банковского счета произошло списание денег на общую сумму 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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