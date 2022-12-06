Жителя Никольска будут судить за убийство знакомого Криминал

Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области 1981 года рождения предстанет перед судом за убийство знакомого.

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«По данным следствия, 25 мая 2022 года в Никольске обвиняемый в компании приятелей распивал алкогольные напитки в доме одного из них. Через некоторое время между злоумышленником и одним из знакомых произошел конфликт из-за того, что тот в ходе разговора начал оскорблять дочь обвиняемого. Мужчины решили выйти из дома и выяснить отношения. Со слов обвиняемого, выйдя из жилой части дома, он увидел, что потерпевший держит в руке нож. Он отобрал его у оппонента и нанес им не менее четырех ударов в область груди и левой руки потерпевшего, после чего скрылся. [...] Потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что обвиняемый в ходе следствия содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.