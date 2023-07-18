Жительница Пензы в надежде заработать на инвестициях лишилась более 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 18 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения лишилась более 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина увидела в интернете объявление о заработке и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи; через некоторое время ей позвонил незнакомец, который представился консультантом по инвестициям, и сообщил, что для начала нужно внести деньги на брокерский счет.

«Пензячка в течение 20 дней оформила три кредита, после чего перечислила более 1,2 млн. рублей на счет, предоставленный неизвестным. В дальнейшем заявительнице вновь позвонил неизвестный, который рассказал о необходимости внесения 500 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина решила не переводить деньги и попросила вывести уже вложенные средства, на что незнакомец ответил отказом и перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в сообщении.