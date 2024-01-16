В Кузнецком районе мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку двух сосен Криминал

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по версии следствия, в октябре 2023 года мужчина приехал на лесной участок Кузнецко-Комаровского участкового лесничества и без разрешительных документов спилил привезенной с собой бензопилой две сырорастущие сосны объемом почти 5 кубометров, после чего на тракторе перевез их к территории своего домовладения, где они впоследствии были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Она уточнила, что ущерб лесному фонду составил около 95 тыс. рублей.

«Лесничеством в рамках уголовного дела заявлен иск о возмещении причиненного ущерба. В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества органом предварительного расследования наложен арест на предметы преступной деятельности — трактор и бензопилу», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, обвиняемый вину признал и пояснил, что решил отремонтировать баню, у которой начали гнить нижние венцы сруба.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд», — добавила Светлана Артамонова.